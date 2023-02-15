عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز سياسة المنافسة ونشرها؛ عقد الجهاز ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وحضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الاتحاد والغرف التابعة له.



خلال كلمته؛ أكد الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز الدائم على التواصل مع الاتحاد وأعضائه والغرف التابعة له للتعريف بالقانون وسياسات حماية المنافسة وأية تعديلات جديدة تطرأ عليه، خاصة مع حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار والمصنعين وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أي عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.
 

«حماية المنافسة المصري» يستضيف اجتماع رؤساء الأجهزة الأفريقية

يجذب الإستثمار.. برلماني يكشف تفاصيل قانون حماية المنافسة|فيديو


وتم التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر … وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.

وخلال ورشة العمل تم التطرق لاستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق - الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة - تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينهم.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتحاد الصناعات المصرية قانون حماية المنافسة مال واعمال اخبار مصر تشجيع الاستثمار Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

موضوعات متعلقة

10 % من قيمة الأعمال.. غرامات جديدة بـ قانون حماية المنافسة

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ