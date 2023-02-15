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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل لقاء الهلال السوداني.. خالد الغندور يفاجئ جماهير الأهلي بهذا القرار

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور، إقامة مباراة الأهلي والهلال السوداني بدون جماهير في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب “الغندور”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "رسميا إقامة مباراة الهلال السوداني والنادي الأهلي يوم السبت بأم درمان بدون حضور الجمهور".

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الأربعاء، إدارة نادي الهلال السوداني، منافس الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، متمسكا بقراره بخوض المباراة بدون حضور جماهيري.

"كاف" تمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور، ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

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