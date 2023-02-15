تونس.. حبس قيادات أمنية رفيعة لهذا السبب

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتونس قرارا بسجن عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بما عرف اعلاميا " بالغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.

كان قاضي التحقيق المتعهد بالملف اصدر في وقت سابق قرارت بسجن عدد قيادات امنية في تونس مثل غرار محمد الخريجي مدير وحدة مكافحة الارهاب سابقا وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالادارة العامة للمصالح المختصة سابقا.

وفي سياق اخر؛ أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء قرارا بسجن النائب السابق عن البرلمان المنحل وليد الجلاد من أجل تهمة الارتشاء.

ومن المقرر إحالة الجلاد إلي الجهة القضائية المعنية لمحاكمته علي ما نسب اليه من تهم .