نخلي بالنا.. الأرصاد للمواطنين: صقيع ودرجات حرارة تحت الصفر بهذه المناطق

يهتم الشعب المصري بمتابعة حالة الطقس من خلال متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية اليومية، خاصة بعد موجة انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

منخفض جوي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يستمر انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على أغلب مناطق الجمهورية، نتيجة استمرار تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، إضافة إلى منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس.



وأضافت في تصريحات تليفزيونية، أننا نشعر بأجواء باردة إلى مائلة البرودة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن فترات الليل خاصة المتأخرة والصباح الباكر يكون هناك إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتصل الصغرى إلى 8 و9 درجات على القاهرة الكبري، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، والصفر وأحيانا لتحت الصفر بوسط سيناء.

فرص لسقوط الأمطار



وتابعت أن الصقيع يتكون على المزروعات الموجودة، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار مستمرة من الأمس وتستكمل اليوم، وتكون متوسطة للمنطقة المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتزيد عن المتوسطة وتصبح غزيرة فى بعض المناطق، وأمطار خفيفة وتصل لمتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد إلى خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبري.



وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن هذه الأيام نشهد فيها انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة وخلال اليوم ستسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة من 16 ل 17 درجة خلال فترة النهار لأننا نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والتي تحجب جزءا كبيرا من أشعة الشمس مع وجود كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا تزيد من الشعور بالبرودة.

وأضافت منار غانم أن الأجواء اليوم ستكون بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية وتكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب الصعيد ومحافظات سيناء نهارا؛ لكن عند قدوم ساعات الليل وحتى الصباح الباكر يزداد الصقيع وتقل درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 8/9 درجات وبالنسبة لمحافظات شمال الصعيد ستكون الحرارة بين 5 و6 درجات ووسط سيناء تصل درجات الحرارة لصفر او تحت الصفر وبالنسبة للمدن الجديدة ستكون درجات الحرارة منخفضة جدا بشكل ملحوظ.

وتابعت أن متوقع اليوم سقوط الأمطار بين خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري وخليج السويس والقاهره الكبرى ومتوسطة إلى غزيرة على المناطق الشمالية والاسكندرية على فترات متقطعة خلال اليوم وقد تصل في بعض المناطق الى أمطار غزيرة؛ مضيفة أن بداية من يوم الجمعه ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع من درجتين إلى ثلاث درجات مع زيادة في ظهور أشعة الشمس.