هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لملاقاة أرسنال، في المباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بنجامين ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

وتُقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ الإمارات” معقل فريق أرسنال.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.