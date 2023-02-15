ننشر رابط فتح تقديم الالتماسات إلكترونيًا بجامعة الفيوم

يقدم “صدى البلد” رابط فتح تقديم الالتماسات الكترونيا لنتائج الامتحانات بجميع كليات جامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف الدكتورة رانيا أبو السعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، والدكتورة شيماء يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، والدكتورة ريهام مصطفى، نائب مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، تم فتح تقديم الالتماسات الكترونيا لنتائج الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

وعلى الطلاب الراغبين في تقديم الالتماس الدخول على الرابط التالي: http://online-services.fayoum.edu.eg/FuOnlineServices/Students/SubjEltemas.aspx