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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلب عاجل من منتجي الدواجن للحكومة على الهواء لخفض أسعار الفراخ

الدواجن
الدواجن

أشاد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بقرار الحكومة بمنع تحصيل الضريبة العقارية على مزارع الفراخ 3 سنوات، واصفًا هذا الأمر بأنه خطوة إيجابية في ظل فترة حرجة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا القرار يدعم ما وصفه بأنه بروتين الشعب، الذي يوفر فرص عمالة بالملايين، مشيًرا إلى أن الدواجن والبيض يمثل 75% من بروتين الأسرة المصرية.

وأكد ثروت الزيني، أن هذا القرار سيُساهم في عودة المربين مرة أخرى، متمنيًا وجود حزمة دعم أخرى تقدمها الحكومة للمربين؛ في ظل ارتفاع أسعار البيض والدواجن؛ ولابد من السعي لحل أزمة المزارع وقطاع الدواجن؛ من خلال عودة الإنتاج.

وأوضح الزيني، أن أسعار الذرة وصلت إلى سعر قياسي قابل للزيادة بسبب الاستغلال؛ وهي أمور تُمثّل عبئَا على التكلفة، وارتفاع الأسعار على المستهلك، مشيدًا بالإفراجات الأخيرة عن الأعلاف من الموانئ؛ لكنها لم تكن مؤثرة بسبب تعطش الأسواق؛ ولا بُد من وجود حل جذري لأزمة الأعلاف.

وأكد ثروت، أنه على الحكومة استيراد الذرة والصويا وتوزيعها مباشرة على أصحاب المزارع والمصانع؛ ما يُقلل التكلفة، ويمنع الوسطاء؛ ويُساهم في خفض أسعار الدواجن.

وتابع ثروت الزيني : وجود مبادرة لتوريد الدواجن خلال شهري مارس وأبريل المقبلين؛ بانخفاض من 20 إلى 30% عن الأسواق.

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