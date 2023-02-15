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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتعادل مع مانشستر سيتي 1-1 في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أحداث الشوط الأول من قمة أرسنال ومانشستر سيتي في المباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بتسديدة مُسقطة من فوق رامسديل، مستغلًا خطأ فادح في التمرير من الياباني تومياسو.

وتمكن بوكايو ساكا من معادلة النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 42 من ركلة جزاء تحصل عليها زميله نيكيتاه بعد تعرضه للعركلة من إديرسون مواريش.

وتصدت العارضة لتسديدة ناثان آكي من متابعة لرأسية رودري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بنجامين ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

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