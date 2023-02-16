اليوم.. إطلاق برنامج التدريب في المحاكم الاقتصادية بكلية حقوق عين شمس

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس اليوم الخميس، محاضرة افتتاحية يلقيها القاضي محمد الزند القاضي بالمحاكم الاقتصادية ، كبداية لبرنامج تدريب طلاب الكلية في المحاكم الاقتصادية وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

يأتى ذلك ضمن سلسلة محاضرات يعقبها مهمة بحثية يتم على أساسها اختيار الطلاب المشاركين في التدريب الذي سيجرى بدءا من مارس بمقر المحكمة .

ويمكن الحضور لكافة طلاب الكلية من الشعب الثلاثة ( العربية - الإنجليزية - الفرنسية ) .

والجدير بالذكر عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس، اجتماعه التاسع والعشرين بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

واستضاف الاجتماع الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل، مدير البوابة الإلكترونية، والدكتور علاء عبد الحليم فرج، المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور مكارم محمد أحمد الغمري ، أستاذ اللغة الروسية وعميد كلية الألسن الأسبق بجامعة عين شمس والحاصل على جائزة فيصل العالمية 1999 – جائزة عين شمس التقديرية 2009، والعديد من الجوائز والأوسمة، والدكتورة أمل عبد الفتاح عطوة شمس، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مجلس قسم الفلسفة والاجتماع الأسبق - الحاصلة على جائزة الملك عبد الزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي 2018.