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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيسة وحدة الأمن السيبراني: الذكاء الاصطناعي يمكنه تغيير موازين القوى العالمية

الدكتورة رغدة البهي
الدكتورة رغدة البهي

قالت الدكتورة رغدة البهي، رئيس وحدة الأمن السيبراني، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد الأدوات التي يمكنها تغيير موازين القوة العالمية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال سابقا إن من يقود الذكاء الاصطناعي سيقود العالم في المستقبل.

وتابعت، أن هذا ما ينعكس على تعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بأكثر من شكل وأكثر من طريقة.

وأردفت: "بدأنا نشوف مؤخرا كيف أصبحت هناك أسلحة ذاتية التشغيل وطيارات بدون طيار، والروبوتات المقاتلة التي تنخرط في المعارك العسكرية".

واستكملت، أن هذه الروبوتات تكون لها مهام معينة تقوم بها، مثل المراقبة، أو الاستطلاع، أو الإبلاغ الفوري بما يحدث على أرض المعارك، وجمع كميات هائلة من المعلومات الاستخباراتية.

الدكتورة رغدة البهي السيبراني الأمن السيبراني مطروح للنقاش الذكاء الاصطناعي

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