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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الكرة يبحث عن رئيس لـ لجنة الحكام بـ 15 ألف دولار

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كواليس التعاقد مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق لقيادة لجنة الحكام.

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وأوضح إيهاب الكومي، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس اتحاد الكرة عرض عليه عدة سيرًا ذاتية لحكام أجانب قبل التعاقد مع كلاتنبرج، الذي لقى قبولا داخل المجلس لعدة أسباب أبرزها عمله بالمملكة العربية السعودية.


وأكد أن تطوير التحكيم يبدأ من الحكام صغار السن للمشاركة في البطولات، مردفا أن اتحاد الكرة طالب الحكم الإنجليزي بتطوير شامل لتحكيم الفار وللحكام في كل المحافظات وعمل دورات تدريبية للحكام، إلا أنه لم يستجيب لأي منهم قبل أن يقدم استقالته.

خلال 3 أيام


ولفت  إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع 3 حكام أجانب لديهم سير ذاتية أكثر من رائعة وهم إسباني وبرتغالي وسويسري، مضيفا أنه سيتم اختيار أحد الحكام الأجانب لقيادة اللجنة خلال 3 أيام.


وتابع إيهاب الكومي، أن اتحاد الكرة حدد 15 ألف دولار راتبًا لرئيس لجنة الحكام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أحد الحكام بناء على الأقل ماليًا.
 

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