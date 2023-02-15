اتحاد الكرة يعلن مفاجأة بشأن كيروش

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن كيروش المدير الفنى الأسبق لـ منتخب مصر، يعتبر من أفضل المدربين، وأنه يعمل بفكر عالٍ.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأزمة مع كيروش، كانت بسبب غرامة وقعت عليه من الاتحاد الأفريقي، لعدم حضور مؤتمر، صحفي، ببطولة أمم إفريقيا.

ولفت إلى أن كيروش لم يتعمد عدم حضور المؤتمر ولكن الطريق كان مغلقا، ولكن العقد به مادة بأنه فى حالة توقيع غرامة يسددها المدرب.

وأشار إلى أن الاتحاد خاطب وزارة الشباب و الرياضة، بشأن تسديد أموال الغرامة لـ كيروش، ولكن كيروش قام بعمل مشكلة.

وتابع عضو اتحاد الكرة، أنه سيتم انهاء أزمة مستحقات كيروش بعد انهاء الاجراءات القانونية، وأن رئيس الاتحاد تحدث عن توفير جميع المستحقات، وأن الاتحاد لا يأكل أموال أحد.