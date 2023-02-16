نجوم يعودون للمسرح| أحمد حلمي في الرياض بـ ميمو.. السقا يرد على انتقادات سيدتي الجميلة.. الفخراني أعاد رائعة الملك لير

لم تكن عودة الفنان أحمد حلمي، إلى المسرح، هي أولى حالات الحنين لـ أبو الفنون، حيث سبقه نجوم أخرون قرروا العودة إلى المسرح، والتلاقي مع جمهورهم وجها لوجه.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين قرروا العودة إلى المسرح.

أحمد حلمي

تنطلق الاثنين 20 فبراير 2022، في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" لـ الفنان أحمد حلمي، على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية الفنان أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد وعد الجمهور بمشاركة أحمد حلمي في مسرحية تقام في فبراير الجاري، مؤكدا أن حلمي أحد الفنانين الذين عاشوا على أرض المملكة فترة من الزمن.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل والمهمش من أسرته ومجتمعه، والذي قرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت جدارته ونجاحه، ولكن ما يحدث مخالف تماماً لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وتستعرض المسرحية من خلال نجومها مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة، ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة ويعيشون أجواء استثنائية في أرجاء المسرح.

ويشارك بطولة المسرحية مع الفنان أحمد حلمي، مجموعة من نجوم الكوميديا منهم: الفنانة هنا الزاهد، ومحمد رضوان، وهنا شيحة، وحمدي المرغني، وكوكبة من النجوم، ويبدأ عرض المسرحية يوميا من التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

أحمد السقا

في أخر عام 2022، أعاد النجم أحمد السقا، مسرحية سيدتى الجميلة، على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، وهى إحدى روائع الكاتب المسرحى برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

وعاد السقا للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب دام 19 عاماً وتحديداً من تقديمه مسرحية "كدا أوكيه" عام 2003.

وفي هذا السياق، قال محمد فؤاد المهندس، إن إعادة تقديم عرض سيدتي الجميلة، لن يحظى بالنجاح التي حققته المسرحية التي علقت في وجدان وأذهان الجمهور حتى اللحظة الحالية.

وأضاف ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفنان أحمد السقا، صديقه لكنه لم يستشِره في إعادة تقديم العرض، معلقا «أنا بقوله الله يوفقك لكنه ما سألنيش عن فكرة إعادة تقديم العرض مرة أخرى».

وتابع ابن فؤاد المهندس، أن تقديم مسرحية “سيدتي الجميلة” مجددا، سيضع صناع العرض الجديد في مقارنة مع نجوم كبار مثل فؤاد المهندس وشويكار، والمؤلف بهجت قمر، وهذه المقارنة لن تكون في صالح العرض الجديد، أو صناعه.

واستطرد ابن فؤاد المهندس «مين هيقدر يقدم افيهات فؤاد المهندس أو دلع شويكار أو يكتب نص مماثل للراحل بهجت قمر حتى لو كان ابنه أيمن هو الذي سيكتبه.. لا يمكن مقارنة الشبل بالعملاق مهما كان»، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل أن يقوم أيمن بهجت قمر بكتابة عمل جديد.

وأوضح ابن فؤاد المهندس، أنه حتى لو تم كتابة سيناريو أخر وافيهات جديدة لعرض سيدتي الجميلة، فلن يكون مثل الرائعة القديمة التي أحبها الملايين من الجمهور.

وردا على الإنتقادات، قال أحمد السقا: "ليه تحرمونى أنى أقدم حاجة عن فنان عظيم بحبه "فؤاد المهندس".. وأنا كان نفسى أقدم مسرحية من أعماله العظيمة التي أثرى بيها الفن المصرى، ولا شك أن المسرحية ستظل في وجدان كل الجمهور العربى، ولذلك لا تحرمونى من تجربة جديدة ستكون في تاريخى المهني".

وأكد أحمد السقا قائلاً: الفنان العظيم فؤاد المهندس في إحدى اللقاءات التليفزيونية صرح وقال أنه بيحب أحمد السقا، ولذلك أكن له كل الحب والاحترام، ومن تلك المنطلق قررت أنى أقدم حاجة عن الفنان العظيم فؤاد المهندس .

تابع أحمد السقا حديثه مؤكداً أن أغلب الاعمال التي قدمها العظماء يتم إعادة تقديمها بشكل عصرى وحديث، وهذا لم يجرح الأعمال الاصلية ، على العكس، فكلها أعمال قيمة ولها تاريخ كبير، ولم يمنع من تقديم تلك الاعمال خاصة إذا كانت ناجحة ولها بريق مع الجمهور مثل سيدتى الجميلة.

هاني رمزي

قبل عامين عاد النجم هاني رمزي لجمهوره بمسرحية كوميدية جديدة (أبو العربي في Mission Impossible ) من تقديم فرقة التياترو المسرحية على مسرح جراند طيبة.

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .

محمد هنيدي

وقبل 4 سنوات، عاد النجم محمد هنيدي، إلى المسرح من خلال مسرحية 3 أيام في الساحل، وشاركه بطولتها الفنان محمد محمود، الفنان أحمد فتحي، الفنانة ندى موسى، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

وقبل عامين، قدم محمد هنيدي، عرض سلام مربع في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركه البطولة، كلا من: (بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين)، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

يحي الفخراني

وقبل عدة سنوات، عاد النجم يحيى الفخراني، لإعادة تقديم رائعة شكسبير، الملك لير، ليعود بها لجمهوره على المسرح بعد غياب سنوات.

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك الدكتور يحي الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.