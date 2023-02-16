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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 16 فبراير 2023

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الخميس 16 فبراير 2023، استقرارها، وذلك في أغلب أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، والبطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.75 جنيه، وتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. 

أسعار الخضراوات 

وسجل سعر الملوخية الخضراء من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ الخيار من 4 إلى 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، والبامية من 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 7 إلى 11 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 10 إلى 15 جنيها، والكابوتشي من 3.5 إلى 4.5 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها. 

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أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال إلى 7 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 17 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه. 

كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 10 جنيهات، والبلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات، والمانجو سجلت  15 جنيها للكيلو.  

وسجل البطيخ (8: 10 كيلو) 35 جنيهًا للثمرة الواحدة، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 7 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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