عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للناتو يشيد بدعم بولندا لأوكرانيا

صدى البلد

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، بالتزام بولندا تجاه الحلف ودعمها لأوكرانيا.
ونقل بيان أصدره الحلف عن الأمين العام قوله إن بولندا تساهم بشكل كبير في حلف شمال الأطلسي، إذ أنها تستضيف إحدى مجموعات القتال التابعة للناتو، وتنفق أكثر من اثنين في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتستثمر في القدرات الحديثة. 
وأوضح ستولتنبرج أن الوجود القوي لحلف شمال الأطلسي في بولندا يساعد في ردع العدوان، حيث أن التعاون بين الحلف ووارسو يرسل رسالة واضحة إلى موسكو مفادها أن الناتو سيدافع عن كل شبر من بولندا وجميع أراضي الحلفاء. 
وأعرب الأمين العام عن تقديره لبولندا على لعبها دورًا رائدًا لمواصلة الجهود المبذولة لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا، من خلال المعدات العسكرية والتدريبات الهامة المطلوبة، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والاقتصادية. 
وناقش الأمين العام للناتو مع الرئيس البولندي أندريه دودا الذي يزور مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل أحدث التطورات حول الهجمات الروسية على أوكرانيا وتعزيز الناتو المستمر للردع والدفاع، ردًا على أكبر أزمة أمنية منذ جيل، كما ناقشا دور بيلاروسيا في الهجمات، حيث تواصل بيلاروسيا استضافة ودعم القوات الروسية مع تعميق اندماجها السياسي والعسكري مع روسيا، وطالب بيلاروسيا إلى "إنهاء تواطؤها" على حد قوله.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

معجزة.. انتشال فتاة بعد 248 ساعة تحت الأنقاض في زلزال تركيا المدمر

ترشيحاتنا

تشكيل لجنة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

ولادة قيصرية بدون فتح البطن.. واقعة تثير الجدل في عيادة غير مرخصة بالجيزة| تفاصيل

خمسة أمور ينصح بها في ليلة الإسراء والمعراج

في 14 يوم فقط.. رجيم سريع المفعول ومجرب لنحت قوامك وحرق الدهون

زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة اللاذقية في سوريا

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل النكدي محتاج دلع.. شاهد| إطلالات مثيرة للجدل لـ دومينيك حوراني

أعراض وأسباب صادمة لـ عرق النسا.. والعلاج بفص من الثوم

خبير تغذية يفجّر مفاجأة حول غسل الخضراوات والفواكه بالصابون

شاف شغل لصحابه.. منشور مهندس شاب يلقى تفاعلا من مصر لألمانيا

فيديو

لم تتقاض أجرًا عن ألبومها.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا |فيديو جراف

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

أمطار على تلك المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الليلة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ