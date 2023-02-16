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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد المنتجين : حجم استثمارات صناعة الدواجن بمصر 100 مليار جنيه |فيديو

البيض
البيض

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر تصل إلى 100 مليار جنيه ويعمل بها 3.5 مليون عامل.

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وأضاف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "قرار الحكومة بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات خطوة إيجابيه في صالح الصناعة".

وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "صناعة الدواجن استطاعت خلال عشرات السنين تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفا: " مصر لم تستورد البيض منذ ثمانيات القرن الماضي".

وأوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "هناك ظروف غير طبيعية يمر بها العالم، لكن نحن نتحدث عن غذاء لا تنفعه الحلول الجزئية"، مؤكدا: "صناعة الدواجن صناعة واعدة في مصر".

ارتفاع الأسعار

وتابع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "العلف هو المكون الرئيسي لهذه الصناعة، وتأثر كثيرا بالظروف الحالية"، موضحا: "ارتفاع أسعار البيض والدواجن لهذه الدرجة شيء لا يساعدنا حتى كمنتجين".

واسترسل الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "تراجع الأسعار يأتي من خلال كثرة الإنتاج والوفرة فيه وهو ما سيحدث توازن في الأسعار"، لافتا: "مصر تنتج أكثر من 40 مليون بيضة و4 ملايين دجاجة يوميا".

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