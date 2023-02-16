اتحاد المنتجين : حجم استثمارات صناعة الدواجن بمصر 100 مليار جنيه |فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن حجم استثمارات صناعة الدواجن في مصر تصل إلى 100 مليار جنيه ويعمل بها 3.5 مليون عامل.

وأضاف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "قرار الحكومة بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات خطوة إيجابيه في صالح الصناعة".

وأشار الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "صناعة الدواجن استطاعت خلال عشرات السنين تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفا: " مصر لم تستورد البيض منذ ثمانيات القرن الماضي".

وأوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "هناك ظروف غير طبيعية يمر بها العالم، لكن نحن نتحدث عن غذاء لا تنفعه الحلول الجزئية"، مؤكدا: "صناعة الدواجن صناعة واعدة في مصر".

ارتفاع الأسعار

وتابع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "العلف هو المكون الرئيسي لهذه الصناعة، وتأثر كثيرا بالظروف الحالية"، موضحا: "ارتفاع أسعار البيض والدواجن لهذه الدرجة شيء لا يساعدنا حتى كمنتجين".

واسترسل الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،: "تراجع الأسعار يأتي من خلال كثرة الإنتاج والوفرة فيه وهو ما سيحدث توازن في الأسعار"، لافتا: "مصر تنتج أكثر من 40 مليون بيضة و4 ملايين دجاجة يوميا".