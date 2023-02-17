تامر حسني يحى حفلا غنائيا ضخما في الإمارات .. صور

شارك الفنان تامر حسني متابعيه صورا جديد من حفله في الإمارات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق تامر علي الصور: "حفل العين بالامارات من اجمل و أروع الحفلات ، جمهور راقي و تنظيم راقي شكراً الامارات شكراً العينشكراً مهرجان دار الزين العظيم تشرفت بحضوري وسطكم و وسط جميع الاعلاميين الكرام شكراً منظم الحفل الرائع الاستاذ ماهر خوخچيشكراً للمتعهد المحترم صديق العمر حسام خليل شكراً ادارة اعمالي حسام حسني ،تامر يحيى ، رامي مسعد و جميع افراد فرقتي الموسيقيه الاساتذه الكبار".

الجدير بالذكر أن الفنان تامرحسني اتحد مع الهلال الأحمر المصري في تقديم أكبر حملة تبرعات لشعب سوريا الشقيقفي أزمة الزلزال الأخيرة والتي دعا فيها جمهوره لتقديم ما يستطيعون تقديمه من مساعدات وتبرعات بالاضافة لتبرعه الشخصي و مجهوده المعنوي مع الشباب المصري والسوري المتطوع داخل مصر مشاركاً الهلال الأحمر السوري ، ستبدأ الحملة في صباح اليوم في توقيت متوازي مع انطلاق الفريق المصري للإغاثة الدولية متجهاً إلى سوريا.