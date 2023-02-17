محمد صلاح يلعب الشطرنج عبر انستجرام|شاهد

شارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ونجم ليفربول صوره عبر خاصيه استوري بحسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" وهو يلعب الشطرنج ويستعد اللاعب محمد صلاح لخوض مباراة فريقه ليفربول القادمه ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الدوري.

وقد شارك اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، صورا له ولأسرته برفقة الممثل الكوميدي الشهير ويل فيريل، عبر ستوريحسابه على تطبيق انستجرام.

ظهرت على محمد صلاح وأسرته علامات السعادة بالتصوير ولقاء ويل فيريل، الذي اشتهر بالعديد من الأفلام الكوميدية، وله مكانة كبيرة في هوليوود.