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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 2 - 2023

مئذنة المسجد
مئذنة المسجد

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات، من ضمن الكلمات الأكثر بحثا من المصريين يوميا على جوجل، بسبب معرفة موعد الصلاة.

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مواقيت الصلاة اليوم

ويكثر البحث يوميا عن مواقيت الصلاة، حيث يحرص كل مسلم على أداء الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها، نظرا لأن الشرع الحنيف، أوجب على المسلم أداء الصلاة في أوقاتها ويجزيه الله تعالى على إقامة الصلوات الثواب الجزيل.


مواقيت الصلاة فى القاهرة


الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٥ م
العِشاء ٧:٠٣ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة


الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٥ م
العِشاء ٧:٠٣ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية


الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
الظُّهْر ١٢:١٤ م
العَصر ٣:٢٤ م
المَغرب ٥:٤٩ م
العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة فى اسوان

 
الفجْر ٤:٥٨ ص
الشروق ٦:٢١ ص
الظُّهْر ١٢:٠٢ م
العَصر ٣:١٩ م
المَغرب ٥:٤٤ م
العِشاء ٦:٥٨ م

سنة الرسول بعد صلاة الفجر


روي عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنهَا قالَت: «كانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا صلَّى رَكْعَتي الْفَجْرِ، اضْطَجع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمنِ». رَوَاهُ البخاريُّ.

كما روي عنْ عائِشَةَ رَضِي اللَّه عنْهَا قَالَتْ: «كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بيْنَ أَنْ يفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعشَاءِ إلَى الْفجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةً يُسَلِّمُ بيْنَ كُلِّ ركعَتيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صلاةِ الْفَجْرِ، وتَبيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجاءَهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتيْن خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلى شِقِّه الأَيْمَنِ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ للإِقَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وسنة الاضطجاع بعد ركعتي صلاة الفجر هي سنة عند الشافعية يفعلها المصلي فى بيته وفى المسجد سواء بسواء، وبعض العلماء قالوا: إن هذه السنة يفعلها المصلي فى بيته وليس فى المسجد إلا إذا كان معتكفًا.

وهذه السنة تعتبر من السنن التى كان يفعلها سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والتى هجرها الناس فلا يفعلها ولا يعلمها إلا القليل من المسلمين.

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