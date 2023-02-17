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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع عالميا.. تفاصيل

الذهب يتراجع من أعلى
الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع عالمياً

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وهي في طريقها لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% عند 1827.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير.


وانخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1835.70 دولار.


ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف": إن "بيانات هذا الأسبوع التي تظهر قوة مبيعات التجزئة وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، يبدو أنها تغذي إعادة تقييم... تعتقد الأسواق أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتجه لمزيد من التشديد النقدي، وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة للذهب".

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.45 دولار للأوقية.

كما انخفض البلاتين 0.4% عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3% إلى 1491.38 دولار.

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