اختتام مناورة مقرات القيادة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن مناورة مقرات القيادة "باز البازلت" (Juniper Falcon) للجيش الإسرائيلي مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي اختتمت مساء أمس (الخميس).

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الهدف من المناورة كان تحسين جاهزية القوات للأنشطة العملياتية المشتركة في عدد من المجالات المختلفة وعلى رأسها الدفاع الجوي.

وبيّن أن المناورة حاكت منظومة دفاع جوي مدمجة تتشكل من السيناريوهات متعددة الساحات مع السيطرة الجوية المشتركة والمنسقة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش، أن المناورة شملت التدرب على سيناريوهات القتال عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي للتعامل مع تهديدات الفضاء الإلكتروني المتصاعدة.

كما اختبرت المناورة مدى الجاهزية الإسرائيلية الأمريكية وعززت العلاقات العملياتية بين كلا الجيشين.

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن المناورة هي ضمن سلسلة من المناورات الجارية مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي وهي تشكل معلمًا آخر في العلاقة بين الجيشين.