24 مليار درهم أرباح شركات الطاقة والمرافق في الإمارات خلال 2022

ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 20.4% خلال العام الماضي 2022، فيما زادت الإيرادات بنحو 19.3% ونمت الأصول بنحو4.3% بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لسبع شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 24.08 مليار درهم خلال العام الماضي مقابل نحو 20 مليار درهم خلال العام 2021، بزيادة تعادل 4.1 مليار درهم.



وزادت إيرادات الشركات السبع"" أبوظبي الوطنية للطاقة-طاقة،هيئة كهرباء ومياه دبي -ديوا، أدنوك للحفر،أدنوك للتوزيع،مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”،الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد”،دانة غاز" على أساس سنوي بنسبة 19.3% من 111.5 مليار درهم خلال العام 2021 إلى 133.05 مليار درهم في نهاية العام 2022، بزيادة تعادل 21.5 مليار درهم،

بينما زاد إجمالي أصول "موجودات" الشركات من 409 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2021، إلى 426.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 بزيادة تقارب 17.6 مليار درهم.

شركة طاقة فى المقدمة

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في الصدارة مع بلوع صافي الدخل 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز. وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" هيئة كهرباء ومياه دبي صافي أرباح بقيمة 8 مليارات درهم خلال 202، مسجلة بذلك أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي.

وزادت الإيرادات السنوية المجمَّعة لـ "ديوا" بنسبة 15% لتصل إلى 27.35 مليار درهم خلال 2022، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي.



وسجلت شركة "أدنوك للحفر" صافي أرباح استثنائي خلال العام الماضي وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.



ونجحت شركة "أدنوك للتوزيع" في تسجيل أرباح قوية خلال 2022، حيث حققت أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.



وتمكنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" من تسجيل إيرادات قياسية بمبلغ إجمالي 2.8 مليار درهم خلال 2022، بنمو نسبته 13.3% مقارنة بإيرادات 2021، فيما حققت أرباحاً صافية مقدارها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%.



وارتفعت صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، إلى 600.2 مليون درهم خلال 2022، بارتفاع 3% مقارنة مع 585.2 مليون درهم خلال 2021، فيما سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.23 مليار درهم بزيادة قدرها 19% عن عام 2021.



أرباح دانة غاز



ووصل صافي أرباح "دانة غاز" لنحو 667 مليون درهم خلال العام 2022، فيما سجلت صافي أرباح معدلة قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى، بقيمة 718 مليون درهم مقارنةً بـ 469 مليون درهم خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53% .