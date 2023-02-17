الرئيس التونسي: حرية التعبير مضمونة ولا علاقة لها بالتآمر والفساد

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي مجددا حرصه على معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم ، بوزير داخليه توفيق شرف الدين، الذي كان مصحوبا بقيادات أمنية عليا.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وبين رئيس تونس أن من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب.

كما تناول اللقاء أيضا موضوع تشديد الحملات على المحتكرين المتحالفين مع هؤلاء المتآمرين على أمن الدولة وعلى المجتمع، فحتى وإن اختلف التجريم فإن الهدف واحد وهو ضرب السلم الأهلية والاعتداء على أمن الدولة.

كما شدّد على أنه لا عذر لأحد اليوم في أن يُخيّب المطلب المشروع للشعب في العدل والمحاسبة.