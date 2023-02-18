أعظم هدية على الإطلاق.. داليا البحيري تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

هنأت الفنانة داليا البحيري ابنتها بعيد ميلادها ونشرت صور لهم عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصوروالفيديوهات انستجرام.

وعلقت داليا البحيري علي الصورة قائلة :"قبل 14 عامًا ، ظهرت زاوية حقيقية في حياتي وهبني الله أعظم هدية على الإطلاق. ابنةالله يحميك ويحفظك بأمان في كل خطوة في طريقك ... أحبك إلى ما لا نهاية كل شئ أسعد أعياد الميلاد كوكي".

وجاءت التعليقات على صورة داليا وابنتها كالتالي :

- كل سنه و هي طيبة

- شبهك اوووي

- قمرين

يذكر ان الفنانة داليا البحيرى اعلنت تفاصيل مسرحيتها الجديدة " سيدتى أنا" على هامش حضورها المؤتمر‏الصحفي، للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح‏جديد".

وقالت داليا البحيرى: "سعيدة بأعمال المسرح القومى التى من المقرر تقديمها ضمن خطة 2023 برئاسة الصديق والأخ إيهاب فهمى".

وأضافت داليا البحيرى: "هنقدم مسرحية "سيدتى أنا" من تأليف وإخراج محسن رزق ، المسرحية مأخوذة عن عرض"بجماليون" وبجسد شخصية إليزا دوليتل وبتمنى العرض يعجب الجمهور".

الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

ومن ناحية أخرى أوضحت الفنانة داليا البحيري عن حقيقة مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذيعرض منه جزء أول عام 2005، وذلك من خلال لقائها في برنامج "the insider arbia".

وقالت "داليا" من خلال اللقاء: "أنا كلمني المخرج الجميل علي إدريس وقال لي يا داليا لو في جزء تاني من فيلم حريمكريم تحبي تشاركي فيه، وانا قولت مفيش مشكلة بس اقرأ الورق الأول.