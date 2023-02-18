المركز القومي للترجمة يصدر "مدارات المجاز في الخطاب"

صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب “مدارات المجاز في الخطاب.. مقالات في النقد الثقافي” من تأليف هايدن وايت و ترجمة محمد عناني.



في تصدير بقلم المترجم الراحل محمد عناني :”هذا كتاب فريد ،أكاد أقول في كل شيء وفي حجته التي تنسب اشكاليات العلوم الإنسانية تقريبًا إلى استعمال اللغة ،منتقلًا بيسر بين التاريخ و الفلسفة والنقد الأدبي ، مركزًا على لغة المجاز و اشكالها ودلالاتها المتباينة مستشهدًا بأئمة الفكر المعاصر ورواده.



وربما يرجع جانب كبير من أصالة الكتاب الى قدرة المؤلف على الربط بين المفاهيم اللغوية والنقدية الحديثة وبين مسارات العلوم الإنسانية في الحقبة التي يشير اليها الفلاسفة المحدثون باسم حقبة ” التحول الى اللغة” اذ يعقد مقارنات عميقة بين المذاهب اللغوية الحديثة ويين المذاهب الفكرية للأعلام الذين شكلوا مسار العلوم الانسانية الحديثة بحيث يتضح الدور الأساسي الذي تنهض به اللغة في تحديد هذا المسار مركزًا على التاريخ ومنتهيًا بالنقد الأدبي بمفاهيمه المنوعة

ويضيف:أظن أن هذا الكتاب يسد فجوة معينة في دراستنا للغة لا باعتبارها مجرد وسيلة مفترضة الشفافية بل باعتبارها فاعلا أساسيا في تشكيل الفكر ورصد مسارات المدارس الفلسفية في العلوم الإنسانية



المؤرخ و الفيلسوف والكاتب الأمريكي الشهير مؤلف الكتاب هايدن وايت ،من أشهر أعماله: “محتوى الشكل: الخطاب السردي و التمثيل التاريخي”،”خيال السرد:مقالات عن التاريخ والأدب و النظرية١٩٥٧-٢٠٠٧” و كتابه الشهير” ما بعد التاريخ:الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر ” والذي صدرت ترجمته الى العربية عن المركز القومي للترجمة.



‎عميد المترجمين الراحل محمد عناني أستاذ الادب الانجليزي بجامعة القاهرة و الأديب و الناقد ،له عدد كبير من الكتب في النقد الأدبي و مباحث دراسات الترجمة. حاز وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في العام 1985.



اختير خبيرًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة 1996 و فاز بجائزة التفوق في الاداب 1999 ،جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2002 و جائزة رفاعة الطهطاوي في العام 2014.