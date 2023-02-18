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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يهنئ القس أندريه زكى لتجديد الثقة كرئيس للطائفة الإنجيلية بمصر

محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال لقاء سابق مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

هنأ اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، لفوزه برئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس چورچ شاكر لفوزه بمنصب نائب رئيس الطائفة، وتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما للاستمرار فترة جديدة خلال الانتخابات التي أقيمت أمس، الجمعة.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود الدكتور القس أندريه زكى ومشاركته فى فعاليات ومختلف المناسبات بالمحافظة وزيارته المتكررة لها، والذى يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمان.

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وأكد المحافظ أهمية المبادرات التنموية التى أطلقتها الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية بالتعاون والشراكة ما بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنها مبادرة "ازرع"، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى جهود الكنيسة من خلال مكاتبها بالمحافظة فى مساعدة الاسر الأكثر احتياجاً ودعم المرأة المعيلة وتمكينهم اقتصادياً من خلال مساعدتهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمدرة للدخل، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية ودعم جهود وبرامج التنمية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيىسى.

يذكر أنه تم انتخاب الدّكتور القس أندريه زكي نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر في عام 2007 ثم رئيسا للطائفة الإنجيلية، وخلال ثمانِ سنوات هي مدة توليه هذا المنصب قام بجهد كبير في تقوية العلاقات بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر، والكنائس الأخرى، أيضًا بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر وأشقائها، على المستوى الإقليمي والدولي، كذلك علاقة الكنيسة بجميع المؤسسات الرّسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين جميع أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.

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