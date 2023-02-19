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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 19-2-2023

سعر الدولا
سعر الدولا

استقر سعر الدولار أمام الجنيه  بمستهل تعاملات الأحد الموافق 19-2-2023؛ في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصري علي أساس أسبوعي دون أي تغيير.

سجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار يستقر بالبنوك في أسبوع بنهاية تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.42 جنيها للشراء و 30.52 جنيها للبيع في بنوك " مصر و الأهلي المصري".

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، HSBC، الأهلي المتحد، الإسكندرية، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، اكيدي أجريكول، المشرق، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات".


أعلي سعر


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

الذهب و الدولار


يتجه الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثالث على التوالي متأثرا بسعر الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 1658 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1839.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر كانون الأول. وانخفض المعدن الأصفر 1.4 % حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1838.40 دولار.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

 المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % لتصل إلى 21.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1504.15 دولار واستقر البلاتين عند 919.65 دولار بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض الدولار أمام اليورو والجنيه الإسترليني إذ تعيد السوق ترتيب أوضاعها قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة وتنتظر مؤشرات على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمواصلة مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24 % إلى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

وارتفع الإسترليني 0.48 % إلى 1.2044 دولار بينما زاد اليورو 0.22 % إلى 1.0696 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.06125 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من يناير .

كساد 

وعلق محللون ماليون بأن سعر الأسهم و الدولار أصبح علي وشك الإنهيار في ظل حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي بلا شك سيرفع سعر الفائدة لمواجهة أعباء ارتفاع التضخم وهو ما سيدفعه للاستمرار في طباعة الدولار بصورة أكبر و بالتالي فإنه ستكون أموالا مزيفة و ستؤدي لمزيد من الإنهيار الاقتصادي.

واعتبر المحللون أن الأسواق الهابطة هي أفضل الأوقات للمستثمرين لعقد الصفقات وتحقيق عوائد كبيرة.

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