تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة "AGAYA" 2023 وبسعر مناسب |صور

كشفت شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عن نسختها الجديدة والتي تحمل اللقب "AGAYA"، مع تصميم خارجي انيق ينتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، بالاضافة إلى وجود بعض اللمسات الخارجية المميزة، إلى جانب القدرات الفنية التي ظهرت بها.

تعمل السيارة تويوتا AGAYA الجديدة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء واخر يدوي، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 88 حصانا.

السيارة تويوتا AGAYA

وتأتي السيارة تويوتا AGAYA موديل 2023 بأبعاد خارجية بلغت 3.76 متر للطول الكلي، مع مقدمة ذات مصابيح امامية عدوانية المظهر، بالاضافة إلى اضاءة تعمل بتقنية LED، وشبكة امامية باللون الاسود، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

السيارة تويوتا AGAYA

وتتوافر السيارة تويوتا AGAYA موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، حساسات حركة امامية وخلفية للمساعدة على الاصطفاف، بالاضافة إلى حساسات مطر وضوء، وكاميرا للمتابعة، ومكابح ABS و EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية AIRBAGS.

السيارة تويوتا AGAYA

وتضم السيارة تويوتا AGAYA موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس، مع مكيف هواء، ومقصورة داخلية ذات لمسات عصرية، بالاضافة إلى قفل مركزي، ومرايات كهربائية التحكم، ومدخل طاقة، وزجاج كهربائي التحكم لجميع النوافذ.

السيارة تويوتا AGAYA

سعر السيارة تويوتا AGAYA عالميًا

تقدم السيارة تويوتا AGAYA موديل 2023 بقيمة سعرية تصل إلى 10.500 دولار امريكي، اي مايعادل بالعملة المصري 320 الف جنيه.