عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن يدعو لضغط دولي على ميليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية

اليمن
اليمن

دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم/السبت/، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية في اليمن، ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وقال الإرياني - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تحريض زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عبدالملك الحوثي، في كلمة لعناصره أمس، على الأقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها الطائفة البهائية، وتكفيرهم، يؤكد مضي المليشيا بتوجيه إيراني، في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم.

وأضاف أن الأقليات الدينية، من ضمنها البهائيون، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تنوعت ما بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والاخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم.

وحذر الإرياني، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية عبر هذا الشحن والتحريض العلني لعناصرها، وخلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم، والآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني الأمم المتحدة اليمن مليشيا الحوثي المجتمع اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-2--2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

إطارات السيارات تتحول إلى مجسمات فنية رائعة .. صور

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

عبد المنصف يوجه نصيحة خاصة لـ الشناوي بعد خطأ مباراة الهلال

بره القايمة | تعليق مثير من كريم حسن شحاتة بسبب أداء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

تصيبك بالفطريات والتهابات جلدية .. ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها

«القاتل المقنّع»|منها حرقة المعدة.. تعرف على الأعراض المبكرة لسرطان المبيض

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ