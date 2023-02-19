15 قتيلا.. الحصيلة الأولى للهجوم الإسرائيلي على سوريا |فيديو

أعلنت وكالة الأنباء السورية، عن هجوم إسرائيلي استهدف كتيبة الرادار في تل مسيح في السويداء، كما استهدف الاحتلال مبنى في حي كفر سوسة في وسط دمشق

وقد أعلن مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق.

ومن جانبه، أعلن المرصد السوري، أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا أدى إلى وقوع 15 قتيلاً نتيجة الغارة الإسرائيلية على دمشق.

وأفادت مصادر صحفية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تواجد الميليشيات الإيرانية في دمشق.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف، إن أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-16 شنت مساء الثلاثاء هجوماً بصواريخ كروز على أهداف في دمشق.

وقال إيجوروف في بيان: “بالأمس، هاجمت أربع طائرات تكتيكية من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من الأجواء في مرتفعات الجولان منشآت عسكرية في دمشق. ونتيجة للغارة، أصيب جنديان سوريان”.

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن “إسرائيل، عند إعلانها رسمياً عن الهجوم الصاروخي على محافظة دمشق، صرحت بأنه استهدف تشكيلات مسلحة موالية لإيران".