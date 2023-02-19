علماء بجامعة بريطانية يتوصلون لإمكانية تعديل ذكريات الإنسان أو محوها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أي شخص مر بذكريات ممكن ينسى، متسائلا "هل ممكن بيولوجيا يتم محو الذكريات السيئة من رأس الإنسان؟".

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة": "العلماء يفكرون في هذا الأمر.. الذاكرة نعمة عظيمة جدا والإنسان تميز بها عن باقي المخلوقات".

وأوضح أنه على قدر أن الذاكرة نعمة تميز الإنسان، لكن الذين يمرون بمحن وأزمات ومشكلات والذكريات السيئة في حياتهم تستمر حاضرة لمدة طويلة، وفي هذه الحالة تكون الذاكرة عبئا على الإنسان، مشيرا إلى أن البعض يحاول يتناسي مع الوقت، لكن العلماء فكروا في التدخل في الجينات لتعديل الذاكرة ومحو الذكريات السيئة".

وأردف: "هناك جيل من العلماء في جامعة بريطانية في عام 2021 وجدوا أن هناك جين مسئول عن الذكريات ولو تم إضعافه سيتم محو الذكريات السيئة أو إضعافها".

