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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 2 - 2023

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 2 - 2023 ، تهم كل مسلم في كل صباح جديد، نظرا لأن الصلاة يجب أن يؤديها المسلمون في أوقاتها ولا ينبغي تأخيرها ، لذا فتعتبر مواقيت الصلاة اليوم هي الشغل الشاغل لكل فرد في صباح يومه الجديد ليرتب أموره ويستعد لأداء كل صلاة في موعدها.

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وفي هذا التقرير نوضح مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 2- 2023.


مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 05:05
الشروق: 06:32
الظهر: 12:09
العصر: 03:21
المغرب: 05:47
العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م
صلاة العَصر ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب ٥:٥١ م
صلاة العِشاء ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٣ ص
الشروق ٦:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥٥ م
صلاة المَغرب ٦:٢٢ م
صلاة العِشاء ٧:٣٥ م

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٥:٤٥ م
صلاة العِشاء ٧:٠٣ م

مواقيت الصلاة اليوم السبت مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم القاهرة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الاسكندرية

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