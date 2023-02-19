مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 2 - 2023 ، تهم كل مسلم في كل صباح جديد، نظرا لأن الصلاة يجب أن يؤديها المسلمون في أوقاتها ولا ينبغي تأخيرها ، لذا فتعتبر مواقيت الصلاة اليوم هي الشغل الشاغل لكل فرد في صباح يومه الجديد ليرتب أموره ويستعد لأداء كل صلاة في موعدها.

وفي هذا التقرير نوضح مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 2- 2023.



مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 05:05

الشروق: 06:32

الظهر: 12:09

العصر: 03:21

المغرب: 05:47

العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥١ م

صلاة العِشاء ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٣ ص

الشروق ٦:٥٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م

صلاة العَصر ٣:٥٥ م

صلاة المَغرب ٦:٢٢ م

صلاة العِشاء ٧:٣٥ م

مواقيت الصلاة في المنصورة

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص

الشروق ٦:٣٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:١٩ م

صلاة المَغرب ٥:٤٥ م

صلاة العِشاء ٧:٠٣ م