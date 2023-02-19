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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتحركات عاجلة تساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي

النائب محمود تركي
النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وطالب  النائب محمود تركي  خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  ، بآليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في  دعم الاقتصاد الوطني ، مضيفا التعديل هام خاصة أن عددا كبيرا من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي.

و طالب النائب محمود تركي بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي ، و يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣ ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

الحكومة تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاقتصاد الرسمى

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