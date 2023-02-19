محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المركز الصحي بقرية بني مر

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولته الميدانية بمركز الفتح بتفقد أعمال تنفيذ المركز الصحي ومركز تنمية الأسرة بقرية بني مر .

وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز الفتح ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

رافقه خلال الجولة التفقدية عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبد العظيم رئيس قرية بني مر وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات.



بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء المركز الصحي بقرية بني مر وتابع أعمال الانشاء بالدور الثالث واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل التنفيذ بالمركز الذي سيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات ليستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل ويلبى احتياجات المواطنين ويتكون من 4 طوابق "أرضي و3 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.



كما استكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال مركز تنمية الأسرة بقرية بني مر والذي يجري تنفيذه بالمنطقة المجاورة للمركز الصحي تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ليلبي إحتياجات المواطنين والذي يتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء الوحدة الصحية وتابع معدلات التنفيذ وفقًا لأحدث المواصفات.



ووجه المحافظ أسيوط بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية بمشروعات مركز تنمية الأسرة والمركز الصحي موجهًا مسئولي جهاز التعمير بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة ومراعاة الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.



وأكد اللواء عصام سعد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين مشيدًا بتكاتف جهود كافة المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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