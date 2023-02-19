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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على ليل 2-1 في الشوط الأول

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان

تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات 24 من مسابقة الدوري الفرنسي.
افتتح باريس سان جيرمان التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 11، وعزز نيمار تقدم الفريق الباريسي بهدف ثان في الدقيقة 17.
وسجل بافودي دياكيتي هدف تقليص الفارق لصالح ليل في الدقيقة 14.
 

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: بيمبيلي، راموس، كيمبيمبي، مينديش.

خط الوسط: فيريرا، فيراتي، رويز.

خط الهجوم: نيمار، ميسي، مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي يرصيد 54 نقطة، بينما يتواجد ليل في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

باريس سان جيرمان ليل الدوري الفرنسي مبابي نيمار

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