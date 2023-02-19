نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات على مسافة 18 متر، والتي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 160 لاعب ولاعبة يمثلون 11 نادي في فئات الناشئين والناشئات وتحت21 سنة وعمومي الرجال والسيدات.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي عن فوز أحمد حجاب بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وعبد الله إبراهيم بالمركز الثاني والميدالية الفضية،ومحمد الجرف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وعلي عزمي بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي، فازت رنا كامل بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وإسراء ياسين بالمركز الثاني والميدالية الفضية، ورقية الزيات بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ومي رضا عطا بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس المركب عن فوز أحمد فخري بالمركز الأول والميدالية الذهبية وخالد السعيد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وأحمد هلال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وأشرف حسين بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس المركب فازت نورا السباغ بالمركز الأول والميدالية الذهبية، ونانسي الجبيلي بالمركز الثاني والميدالية الفضية وسارة محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وإيمان العوضات بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على حضور المنافسات وتسليم الميداليات للفائزين بالمراكز الأولة في البطولة.

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