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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة القاهرة: 25 فبراير أخر موعد للتقديم للماجستير

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت "عبد البارى"عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن التقديم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022/2023 ببرامج الماجستير، بدأ منذ يوم الخميس 26 يناير حيث تم فتح باب تقديم الطلبات ويستمر قبول تقديم الطلاب حتى يوم السبت القادم الموافق 25-2-2023، وانه يتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وأشارت إلى أنه سوف يتم اعلان اسماء المقبولين في نهاية شهر مارس وسيتم المراسلة استكمال جميع الأوراق الخاصة بملف الالتحاق من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بتشكيله الجديد للعام الجامعي 2022-2023، برئاسة الطالب عبد الله عرمش، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة فاطمة الزهراء، لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية، بحضور مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان.

واستهل الدكتور محمد الخشت، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، والتأكيد على أنهم  نتاج انتخابات حرة جرت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة للجامعة ولطلابها.

وناقش الاجتماع، الأطر العامة للنشاط الطلابي خلال العام الدراسي الجاري، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافي والفني الذي تقدمه الجامعة لطلابها.

كلية الصيدلة جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الصيدلة ماجستير العلوم الصيدلية

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