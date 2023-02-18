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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. نصائح خبراء التعليم لتحقيق التفوق .. إدارة الوقت بشكل جيد.. سؤال المعلم عن أي نقاط صعبة الفهم.. اختيار مصدر واحد للإستذكار.. الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة

طلاب
طلاب

 نصائح خبراء التعليم لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني

 حل التدريبات لكي يتأكد الطالب من مدي اتقانه للدروس المختلفة 
وضع خطط للاستذكار اليومي والحرص علي تنفيذها بدقة 

ابتعد تماما عن مضيعات الوقت وعلى رأسها السوشيال ميديا
ابتعد عن متابعة الأخبار والرسائل السلبية و السلبيين والمحبطين

 

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس الى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، يجب تجهيز كل متطلبات الدراسة من مستلزمات سواء أقلام او كتب خارجية او غيرها من الأدوات و تحديد مكان معين للاستذكار  والثبات عليه قدر الإمكان علي ان يكون بعيدا عن المشتتات مثل الضوضاء او أصوات السيارات او التلفزيون او أماكن النوم .

وأضاف خلال تصريح لـ صدى البلد ، يجب الحرص علي تنظيم مكان الاستذكار ونظافته بحيث يكون خاليا من أي أشياء غير ضرورية و الحرص علي اختيار الوقت المناسب للاستذكار سواء بعد العودة من المدرسة او بعد أخذ قسط من الراحة عقب العودة من المدرسة وعدم تغيير وقت الاستذكار الا في حالات الضرورة 

ووجه الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي عددا من النصائح الهامة للطلاب أبرزها :

  • استذكار الدروس أولا بأول وعدم التسويف أو المماطلة في الاستذكار مع اختيار مصدر واحد للاستذكار مثل كتاب معين وعدم التشتت بين أكثر من مصدر
  • حل التدريبات أولا بأول لكي يتأكد الطالب من مدي اتقانه للدروس المختلفة
  • وضع خطط للاستذكار اليومي والحرص علي تنفيذها بدقة
  • عدم استذكار المواد الدراسية المتشابهة وراء بعضها حتي لا يحدث تداخل وبالتالي نسيانها
  • البعد عن شغل الذهن باي خلافات او مشكلات او صراعات سواء داخل الاسرة او مع الزملاء
  • الحرص علي اخذ وقت راحة أثناء الاستذكار عند الشعور بالتعب وعدم القدرة علي التركيز او الاستيعاب علي ان تكون فترة الراحة سلبية لتحقيق صفاء الذهن واستعادة النشاط وعدم شغلها بألعاب الموبايل المجردة للذهن
  • الحرص علي التناول الغذاء الصحي المتوازن والبعد عن  الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمنبهة
  • تنظيم استخدام الموبايل وتقليل فترات استخدامه بحيث يمكن استخدامه بعد انتهاء الاستذكار  فقط
  • الحرص على استخدام اكبر عدد ممكن من الحواس أثناء الاستذكار مثل القراءة والتسميع والكتابة
  • الإيجابية في التعلم من خلال كتابة الطالب ملخصات بنفسه للدروس المختلفة
  • سؤال المعلم عن أي نقاط يصعب فهمها .
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وفى نفس السياق ، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة ، في البداية يجب أن يكتب الطالب أهدافه ويضعها في مكان بارز في المكان الذي يذاكر فيه لتكون دائما في ذهنه وتعمل على تنشيط دافعيته وتحفيزه باستمرار ،كما يمكنه أيضا كتابة بعض العبارات التي تشعره بالحماس والرغبة في بذل الجهد.

وأضاف الدكتور عاصم حجازي خلال تصريح لـ صدى البلد ، .يجب على الطالب أن يدير وقته ويستثمره بشكل جيد بحيث يوزع أوجه النشاط المختلفة على مدار اليوم فيوزع المذاكرة على فترات متقطعة على مدار اليوم بحيث لا تتجاوز كل فترة ٤٥ دقيقة ثم فترة استرخاء ذهني لمدة خمس دقائق ثم العودة للمذاكرة مرة أخرى بنفس المدة ثم فاصل رياضي لمدة خمس دقائق وهكذا . 

وأكد على أنه ، بصفة عامة يجب الابتعاد عن الكتل الكبيرة في تقسيم الوقت بحيث لا يجلس الطالب لمدة أربع ساعات متواصلة مثلا للمذاكرة لأن الجهد المبذول حينئذ سيكون بلا فائدة أو فائدته أقل من المتوقع بالإضافة إلى تأثيراته النفسية السيئة 

ونصح الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة الطلاب بما يلي:

  • الاهتمام بممارسة بعض التمرينات الرياضية الخفيفة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وإيصال الدم بكميات كافية إلى المخ لكي يتمكن من العمل بكفاءة...
  • الاهتمام بالتغذية السليمة من حيث الكيف والكم بحيث يتناول غذاء سهل الهضم وغنيا بالفيتامينات والمعادن وموزعا على ست فترات .
  • اختيار المكان والوقت المناسب بحيث يتوافر فيهما الهدوء والبعد عن المشتتات والجو الملائم للمذاكرة.
  • على الطالب أن يقرأ الأهداف الموجودة في بداية كل موضوع وأن يتأكد من تحقيقه لهذه الأهداف بعد مذاكرته للموضوع
  • استخدم الأسئلة السابرة بمعنى أن تقوم بوضع أكبر عدد من الأسئلة على كل موضوع تقوم بمذاكرته بحيث تشمل كل كبيرة وصغيرة في الموضوع واكتب هذه الأسئلة ثم أجب عليها.
  • حاول أن تنوع من طرق المذاكرة قدر الإمكان حيث يجب أن تقرأ الموضوع قراءة جهرية وصامتة وأن تلخصه بأسلوبك وأن تقوم بعمل خريطة ذهنية لعناصره وأن ترسم صورا تعبر عنه وأن تعقد المقارنات وأن تحلل وتفسر وتشرح بأكثر ممن طريقة وأن تقوم المعلومات الواردة في الموضوع تقويما يعتمد على المعلومات التي ذاكرتها مسبقا ...
  • استخدم المعينات البصرية كالأقلام الملونة والكلمات المفتاحية لتذكر العناصر وأوجه الشبه والاختلاف بين العناصر المختلفة.
  • أكثر من التطبيق وحل الأسئلة المختلفة على كل موضوع تذاكره  .
  • قم بإعادة صياغة الموضوع الذي ذاكرته بأسلوبك ومن الذهن وكتابته في كشكول مخصص لكل مادة .
  • ابتعد تماما عن مضيعات الوقت وعلى رأسها السوشيال ميديا.
  • ابتعد عن متابعة الأخبار السيئة والرسائل السلبية وابتعد تماما عن السلبيين والمحبطين
  • تمسك بالتفاؤل والسعادة واحرص كل الحرص على ألا يتملكك الخوف أو القلق فكلاهما من مدمرات الإنجاز .
  • لا تنس أن دورك هو بذل أقصى جهد ممكن وفقا لقدراتك وقدر ذاتك وكافئ نفسك على بذل هذا الجهد وتذكر أن مسارات النجاح كثيرة ومتعددة وليست منحصرة في مجال بعينه.
التفوق الفصل الدراسي الثاني نصائح خبراء التعليم لتحقيق التفوق جامعة عين شمس جامعة القاهرة

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