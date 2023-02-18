مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. نصائح خبراء التعليم لتحقيق التفوق .. إدارة الوقت بشكل جيد.. سؤال المعلم عن أي نقاط صعبة الفهم.. اختيار مصدر واحد للإستذكار.. الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة

نصائح خبراء التعليم لتحقيق التفوق في الفصل الدراسي الثاني

حل التدريبات لكي يتأكد الطالب من مدي اتقانه للدروس المختلفة

وضع خطط للاستذكار اليومي والحرص علي تنفيذها بدقة

ابتعد تماما عن مضيعات الوقت وعلى رأسها السوشيال ميديا

ابتعد عن متابعة الأخبار والرسائل السلبية و السلبيين والمحبطين

مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يحتاج طلاب المدارس الى عدد من النصائح والدعم النفسي من أجل إكسابهم بعض المهارات مثل حل المشكلات والتكيف وتنظيم الوقت وطرق الدراسة الصحيحة والتقدم بالتحصيل العلمي حتي يكون الترم الثاني أكثر حماسا وقوة ونشاطا .

ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقى خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، يجب تجهيز كل متطلبات الدراسة من مستلزمات سواء أقلام او كتب خارجية او غيرها من الأدوات و تحديد مكان معين للاستذكار والثبات عليه قدر الإمكان علي ان يكون بعيدا عن المشتتات مثل الضوضاء او أصوات السيارات او التلفزيون او أماكن النوم .

وأضاف خلال تصريح لـ صدى البلد ، يجب الحرص علي تنظيم مكان الاستذكار ونظافته بحيث يكون خاليا من أي أشياء غير ضرورية و الحرص علي اختيار الوقت المناسب للاستذكار سواء بعد العودة من المدرسة او بعد أخذ قسط من الراحة عقب العودة من المدرسة وعدم تغيير وقت الاستذكار الا في حالات الضرورة

ووجه الدكتور تامر شوقى الخبير التربوي عددا من النصائح الهامة للطلاب أبرزها :

استذكار الدروس أولا بأول وعدم التسويف أو المماطلة في الاستذكار مع اختيار مصدر واحد للاستذكار مثل كتاب معين وعدم التشتت بين أكثر من مصدر

حل التدريبات أولا بأول لكي يتأكد الطالب من مدي اتقانه للدروس المختلفة

وضع خطط للاستذكار اليومي والحرص علي تنفيذها بدقة

عدم استذكار المواد الدراسية المتشابهة وراء بعضها حتي لا يحدث تداخل وبالتالي نسيانها

البعد عن شغل الذهن باي خلافات او مشكلات او صراعات سواء داخل الاسرة او مع الزملاء

الحرص علي اخذ وقت راحة أثناء الاستذكار عند الشعور بالتعب وعدم القدرة علي التركيز او الاستيعاب علي ان تكون فترة الراحة سلبية لتحقيق صفاء الذهن واستعادة النشاط وعدم شغلها بألعاب الموبايل المجردة للذهن

الحرص علي التناول الغذاء الصحي المتوازن والبعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمنبهة

تنظيم استخدام الموبايل وتقليل فترات استخدامه بحيث يمكن استخدامه بعد انتهاء الاستذكار فقط

الحرص على استخدام اكبر عدد ممكن من الحواس أثناء الاستذكار مثل القراءة والتسميع والكتابة

الإيجابية في التعلم من خلال كتابة الطالب ملخصات بنفسه للدروس المختلفة

سؤال المعلم عن أي نقاط يصعب فهمها .

وفى نفس السياق ، قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة ، في البداية يجب أن يكتب الطالب أهدافه ويضعها في مكان بارز في المكان الذي يذاكر فيه لتكون دائما في ذهنه وتعمل على تنشيط دافعيته وتحفيزه باستمرار ،كما يمكنه أيضا كتابة بعض العبارات التي تشعره بالحماس والرغبة في بذل الجهد.

وأضاف الدكتور عاصم حجازي خلال تصريح لـ صدى البلد ، .يجب على الطالب أن يدير وقته ويستثمره بشكل جيد بحيث يوزع أوجه النشاط المختلفة على مدار اليوم فيوزع المذاكرة على فترات متقطعة على مدار اليوم بحيث لا تتجاوز كل فترة ٤٥ دقيقة ثم فترة استرخاء ذهني لمدة خمس دقائق ثم العودة للمذاكرة مرة أخرى بنفس المدة ثم فاصل رياضي لمدة خمس دقائق وهكذا .

وأكد على أنه ، بصفة عامة يجب الابتعاد عن الكتل الكبيرة في تقسيم الوقت بحيث لا يجلس الطالب لمدة أربع ساعات متواصلة مثلا للمذاكرة لأن الجهد المبذول حينئذ سيكون بلا فائدة أو فائدته أقل من المتوقع بالإضافة إلى تأثيراته النفسية السيئة

ونصح الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة الطلاب بما يلي: