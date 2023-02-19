حاكم مصرف لبنان: اقتصادنا تأثر كثيرا بالوضع السياسي في البلاد

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن لبنان تأثر كثيرًا بالوضع السياسي الذي يعيشه، وهذا يؤثر بالطبع على ثقة المواطنين، وكذلك يؤثر على النقد والاقتصاد، وهو أمر يُعد من المبادئ الأساسية التي ننظر اليها عندما نضع سياسات للمصرف اللبناني، مؤكدًا أنه كان هناك تحركات شعبية في 2014 أدت إلى إغلاق المصارف لمدة 3 أسابيع.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إغلاق المصارف أدى إلى حالة من الهلع والخوف عند المودعين، الذين تحركوا بشكل سريع نحو المصارف رغبة في سحب كل أموالهم، وهذا الأمر لا يستطيع أي بنك في أي دولة بالعالم تلبيته فورا.

حسب أموالهم

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك انعدام ثقة من قبل المواطنين بالمصارف، وقلة الثقة هذه تكمن في عدم قدرة المواطنين على حسب أموالهم في الوقت الذي يرونه مناسبًا لاحتياجاتهم، موضحًا أن فقدان الثقة جعل هناك تراجعا في إمكانيات القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية في لبنان، وكذلك في الدورة المالية للدولة.

وأكد أن السوق السوداء في لبنان يكون خارج سيطرة المصرف المركزي وغير تابع له، ويتم تداول سعر الدولار حسب الحاجة، موضحًا أن الأموال التي دفعت خلال العام الماضي من أجل الاستيراد من الخارج كانت 19 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تأمين الدولارات للاستيراد قلة فقط من المصارف أو المنصات الصيرفة هي من تقدر عليه.