شعبة الأرز تكشف موعد انخفاض الأسعار

قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز يباع في معارض "أهلاً رمضان" بـ14.5 جنيه، ومتوفر بصورة كبيرة، معقبًا: "المواطن يستطيع الحصول على أي كمية من معارض أهلا رمضان".



وتابع "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإنتاج من الارز متوفر وبشكل زائد، مشيرًا إلى أن الارز كان مسعر بشكل معين، وعندما طبقت التسعيرة الجبرية، لم تقم الهايبرات الكبيرة بشراء الأرز، مما أدى إلى نقص الأرز.



ولفت إلى أن الحكومة قامت بإلغاء التسعيرة، وهذا أدى لخفض سعر طن شعير الارز بصورة تتراوح ما بين 200 لـ500 جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد الارز، وخلال النصف الأول من شهر مارس سيكون الارز متوفر بكثرة، معقبًا: "الناس مش هتبقى عارفة تودي الأرز فين".



ولفت إلى ان بعض المزارعين لا يريدون يبيع الأرز طمعًا في ارتفاع الاسعار، معقبًا: "حكاية إن الازر مش موجود في مصر امر مستبعد، ممكن تقول أي سلعة تانية، لكن الارز ده امر صعب".