انخفاض الأسعار خلال أيام.. شعبة الأرز تزف بشرى للمواطنين |تفاصيل

أكّد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، وجود فائض من الأرز في مصر بعد استهلاك المواطنين، كاشفًا أنّه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون هناك أرز مستورد بكميات كبيرة وأسعار جيدة بالأسواق.

أضاف رجب شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنّ أرز الشعير انخفض بمعدل يتراوح من 200 إلى 300 جنيه في الطن، لافتا إلى أن العملة الدولارية اللازمة للاستيراد متوفرة، ولا توجد أي أزمة في العملة الصعبة لاستيراد الأرز.

وبيّن رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، أنّ ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ويجب التخلي عنها لأنها لن تجدي نفعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أغلب المستوردين تعاقدوا على كميات كبيرة من الأرز المستورد.

ودعا رجب شحاتة جميع التجار إلى عدم احتكار سلعة الأرز، موضحًا أنّ الكميات الكبيرة التي ستدخل السوق خلال أيّام ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار.

مصر تزرع مليون ونصف فدان

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، إلى أن مصر تزرع مليون ونصف فدان بقيمة إنتاجية 5 أطنان للفدان الواحد وهي أعلى إنتاجية في العالم، بمعدل 6 ملايين طن، بينما الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن، لافتا إلى أنه لا توجد أية مشكلات في الأرز.

