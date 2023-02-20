آداب القاهرة تواصل الحلقات البحثية حول أعمال طه حسين

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة، عن عقد ثالث جلسات والحلقات البحثية حول أعمال عميد الأدب العربى طه حسين والتي تأتي بعنوان "طه حسين وتدريس التاريخ القديم، محاضرات مجهولة".

وتأتي الندوة في إطار احتفال كلية الآداب بـ عام طه حسين على مدى عام 2022-2023، وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة.

وتقام الندوة يوم الاربعاء الموافق 22 فبراير الجارى من الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا بقاعة مؤتمرات، ويدير الندوة الدكتور عماد ابو غازي أستاذ المكتبات والوثائق والمعلومات، ويحاضر فيها الدكتور محمد رمضان العرجة مدرس التاريخ القديم.



جامعة القاهرة

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بتشكيله الجديد للعام الجامعي 2022-2023، برئاسة الطالب عبد الله عرمش، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة فاطمة الزهراء، لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية، بحضور مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان.

واستهل الدكتور محمد الخشت، حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، والتأكيد على أنهم نتاج انتخابات حرة جرت بشكل ديمقراطي، وجاءت نزيهة وشفافة في كل مراحلها، وعكست صورة مشرفة للجامعة ولطلابها.

وناقش الاجتماع، الأطر العامة للنشاط الطلابي خلال العام الدراسي الجاري، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد في الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافي والفني الذي تقدمه الجامعة لطلابها.