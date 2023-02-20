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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم المشروعات الصغيرة بسيناء تدرب الفتيات علي ريادة الاعمال

تدريب الفتيات علي
تدريب الفتيات علي ريادة الاعمال بسيناء

بدأ فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ تدريب  الفتيات علي ريادة الاعمال ، بهدف دعم صاحبات المشروعات الصغيرة  ليمضين قدما بقرية الجورة بالشيخ زويد ، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.

 

٣٠ فتاة 

 

وقال الدكتور خالد زايد.رئيس فريق العمل بجمعية الجورة ، أن التدريب  يعتبر اول نشاط يعقد بمقر الجمعية بالشيخ زويد منذ عدة سنوات  ، واستفاد من التدريب ٣٠ فتاة يمثلون القري والتجمعات المحيطة. 
ويهدف التدريب الي إحياء الحرف والمشغولات اليدوية من احل إنتاج المشغولات البيئية التي تحمل مفردات التراث السيناوي .
مشيرا إلي أن الجمعية تسعي إلي الإشتراك في المعارض لعرض إنتاج الفتيات من منتجات التراث السيناوي،  والعمل علي تسويقها  لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة. ، والتراويح للمشغولات البيئية السيناوية.

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سيناء ريادة الفتيات المشروعات الأعمال

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