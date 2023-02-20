دعم المشروعات الصغيرة بسيناء تدرب الفتيات علي ريادة الاعمال

بدأ فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ تدريب الفتيات علي ريادة الاعمال ، بهدف دعم صاحبات المشروعات الصغيرة ليمضين قدما بقرية الجورة بالشيخ زويد ، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلى بالجورة، ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.

٣٠ فتاة

وقال الدكتور خالد زايد.رئيس فريق العمل بجمعية الجورة ، أن التدريب يعتبر اول نشاط يعقد بمقر الجمعية بالشيخ زويد منذ عدة سنوات ، واستفاد من التدريب ٣٠ فتاة يمثلون القري والتجمعات المحيطة.

ويهدف التدريب الي إحياء الحرف والمشغولات اليدوية من احل إنتاج المشغولات البيئية التي تحمل مفردات التراث السيناوي .

مشيرا إلي أن الجمعية تسعي إلي الإشتراك في المعارض لعرض إنتاج الفتيات من منتجات التراث السيناوي، والعمل علي تسويقها لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة. ، والتراويح للمشغولات البيئية السيناوية.