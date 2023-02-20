بعد تخطيه 25 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة قوية في أسعار الأرز خلال أيام

ارتفعت أسعار الأرز خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير حتى تجاوزت مستويات الـ25 جنيها للكيلو الواحد ، نتيجة نقص المعروض، بعد إلغاء التسعيرة التي أقرتها الحكومة.

شهر مارس

من جانبه قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات إنه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون هناك أرز مستورد بكميات كبيرة بما يؤدى إلى تراجع الأسعار من جديد.

ونصح شحاتة الفلاحين في تصريحات تليفزيونية، بتوريد ما لديهم قبل وصول الأرز المستورد في أول أسبوع من شهر مارس المقبل.

300 جنيه

أضاف رجب شحاتة، أنّ سعر الأرز الشعير انخفض بمعدل يتراوح من 200 إلى 300 جنيه في الطن، لافتا إلى أن الدولار متوفر ، ولا توجد أي أزمة في لاستيراد الأرز.

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انخفاض الأسعار

وخلال مداخلة تليفزيونية على قناة صدى البلد، دعا رجب شحاتة جميع التجار إلى عدم احتكار سلعة الأرز، موضحًا أنّ الكميات الكبيرة التي ستدخل السوق خلال أيّام ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار.

14.5 جنيه

وتابع أن رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الأرز يباع في معارض "أهلاً رمضان" بـ14.5 جنيه، ومتوفر بصورة كبيرة.

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن حجم ما تزرعه مصر من الأرز سنويا حوالي مليون ونصف فدان بقيمة إنتاجية 5 أطنان للفدان الواحد وهي أعلى إنتاجية في العالم.

6 ملايين طن

وكشف شحاته أن إنتاج مصر من الأرز حوالي 6 ملايين طن، بينما الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن، ولا توجد أي مشكلات في حجم الاستهلاك.

من جانبه فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بخصوص الأرز، قائلا إن إنتاح مصر من الأرز يزيد عن الاستهلاك بـ 400 ألف طن، و الدولة تتعامل بمنتهى الحكمة مع أزمة الأرز.

استيراد الأرز

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن ممارسة خلال الشهر الجاري لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023.

ويتم استيراد الكمية المعلن عنها بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصول خلال الفترة من 3/20 حتى 2023/4/5، أو الفترة من 4/2 حتى 2023/4/16، أو الفترة من 4/17 حتى 2023/5/4، أو الفترة من 5/5 حتى 2023/5/20.