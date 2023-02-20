أخبار التوك شو.. بشرى انخفاض أسعار الأرز والدواجن في مارس .. مفاجأة فيروس ماربورج وأسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

انخفاض الأسعار خلال أيام.. شعبة الأرز تزف بشرى للمواطنين |تفاصيل

أكّد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، وجود فائض من الأرز في مصر بعد استهلاك المواطنين، كاشفًا أنّه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون هناك أرز مستورد بكميات كبيرة وأسعار جيدة بالأسواق.

أضاف رجب شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنّ أرز الشعير انخفض بمعدل يتراوح من 200 إلى 300 جنيه في الطن، لافتا إلى أن العملة الدولارية اللازمة للاستيراد متوفرة، ولا توجد أي أزمة في العملة الصعبة لاستيراد الأرز.

وبيّن رئيس شعبة الأرز بغرفة اتحاد الصناعات، أنّ ثقافة احتكار السلع موجودة لدى بعض التجار، ويجب التخلي عنها لأنها لن تجدي نفعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أغلب المستوردين تعاقدوا على كميات كبيرة من الأرز المستورد.

ودعا رجب شحاتة جميع التجار إلى عدم احتكار سلعة الأرز، موضحًا أنّ الكميات الكبيرة التي ستدخل السوق خلال أيّام ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار.

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

أبرز الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أخبار ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، وذلك من خلال فقرة "اخبارنا إيه الليلة".

رسالة عاجلة من شعبة الأرز للمحتكرين: المستورد جاي أول مارس

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن لدى مصر فائض من الأرز بعد استهلاك المواطنين.

وأضاف رجب شحاتة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن وزارة التموين أعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز المستورد، و توفيره في الأسواق في الفترة المقبلة.

وتابع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أول مارس سيتم توفير الأرز المستورد بكميات كبيرة في الأسواق، موجها حديثه لمحتكري السلع "طلعوا السلع خلاص الأرز المستورد جاي أول مارس".

حذر وترقب.. مستشار الرئيس للصحة: الدولة رفعت حالة الاستنفار بسبب فيروس ماربورج

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، أن ماربورج أكثر الحالات كانت في الدول الأفريقية وانتقل الفيروس من الخفافيش، مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن تطعيم أو علاج لفيروس ماربورج.

وتابع محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الصحة العالمية حذرت من انتشار فيروس ماربورج، لافتا إلى أن السخونة والسعال من أهم أعراض الفيروس.

الدولة رفعت حالة الاستنفار



وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، أن الدولة رفعت حالة الاستنفار للتعامل مع المرض بترقب وحذر، مستدركا أن مصر تنبأت منذ اللحظة الأولى بـ فيروس ماربورج.

400 ألف طن.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن الأرز

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن إنتاج مصر من الأرز يزيد عن الاستهلاك بـ 400 ألف طن، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بمنتهى الحكمة مع أزمة الأرز في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

بعد انتشار فيروس ماربورغ.. الصحة ترفع درجة الوعي والترصد عبر المنافذ المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه بالرغم من تفشي فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية وعدد من الدول الافريقية، إلا أنه لم تصدر إرشادات عالمية تفيد بفرض قيود بعينها على المسافرين والانتقال عبر الدول.

وتابع أن وزارة الصحة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية عبر المنافذ الجوية والبحرية والجوية عبر زيادة عملية الترصد في حالات الاشتباه والاصابات المؤكدة، بالاخص للمسافرين القادمين من غينيا الاستوائية أو من رحلات " الترانزيت " التي سجلت الاصابات.

وكشف حسام عبد الغفار "خلال مداخله هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المرض رغم شدة أعراضه لكنه ليس مرضاً ينتقل عبر الهواء والرذاذ ولكن عبر سوائل الجسم عبر الملامسة المباشرة سواء دم أو لعاب، ومن ثم فإن المخالطة عبر لمس السوائل والافرازات والحقن هي بواعث التحذير فقط.

15 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان من النقد الأجنبي.. ماذا عن الذهب؟

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن الاحتياطي بمصرف لبنان باستثناء الذهب بحدود الـ15 مليار دولار، و10 مليارات آخرين هم ما يقدر مصرف لبنان على أن يستعملهم بالخارج، والباقي يتم استخدامهم محليا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الذهب بلبنان قيمته تساوي نحو 17 مليار دولار، كما أن احتياطي مصرف لبنان الخارجي يساوي 28 مليار دولار، وحافظنا خلال 3 سنوات من الأزمة على هذه الإمكانيات على أمل أن يصير هناك مبادرة أو إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

قرار سياسي

وتابع: «طول زمن الأزمة وعدم مقاربة حلها خلال هذه الفترة مكلف للغاية، وهو ما يتطلب قرار سياسي، كما أن الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد في لبنان».

واستطرد: «صنندوق النقد حدد بعض الأمور ليبدأ مفاوضات مع لبنان، كما أن هناك مسؤولية للدولة تلبيها، كما أن مصرف لبنان طلب منه أن يدقق في حساباته والموجود لديه من الذهب، وهو ما تم وانتهى، وطلب منه تقديم مشروع قانون للإصلاح المصرفي وهو ما تم أيضا، وبقى توحيد سعر الصرف وهو ليس قرارا منفردا للبنك المركزي وإنما هو بالتوافق مع الحكومة اللبنانية».

اديها عيني.. المطرب فريد يكشف مواصفات شريكة حياته..فيديو

خصص برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، حلقة خاصة مع المطرب "فريد"، للحديث عن بدايته الفنية وحياته الشخصية.

وقال فريد: اسمي الحقيقي "أحمد ولكن الآن أصبح اسمى فريد، ليكون اسم فني ولقب للعائلة".

وأكمل:" أغنية بأمارة مين شتوية، وموعد طرحها كان في الشتاء ولكن الأمور لم تتم، وطرحت للجمهور في فصل الصيف"، لتبادره ياسمين عز:"الأغنية كده تبعي ماليش دعوة".

وتحدث فريد عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا:" عايزها تبقى شريكتي في كل حاجة وتبقى مديرة أعمالي وأديها عيني"، عايزها تبقى مسئولة عني وعن حياتي".

للمرة الأولى منذ 50 يوما .. مفاجأة في أسعار الذهب.. فيديو

قال الدكتور هاني بشير خبير أسواق المال، إن أسعار الذهب وصلت لأقل مستوى لها منذ 50 يوما.

وأضاف الدكتور هاني بشير، خلال تصريحات تليفزيونية: “سعر أونصة الذهب كانت 1959 دولارا، انخفضت ووصلت حاليا إلى 1818 دولار هذا الأسبوع”، موضحا: “أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم 1933 جنيها لجرام 24”.

وأكد الدكتور هاني بشير، خبير أسواق المال، : “سعر الذهب عالمي وليس سعر مصري لذلك لا يمكن للتجار التحكم في الأسعار”.

وأجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.