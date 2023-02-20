عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر لا يعرفه الكثيرون.. لماذا يخرج الرضع من تحت الأنقاض في "ورق فويل"

خروج الرضع من تحت
خروج الرضع من تحت الأنقاض في ورق قصدير

لاحظ الجميع على مدار الأيام الماضية، حمل الناجين من زلزال تركيا المدمر وهم ملتفون في ورق حراري، أو المعروف شعبيا باسم "ورق فويل"، وتكرر هذا المشهد مع كل ناج.

لماذا يتم وضعهم خاصة الرضع في هذا الورق الحراري، وما أهميته ؟

txt

هل زلزال تركيا مفتعل ؟ أستاذ الجيولوجيا يكشف حقيقة الأمر |تفاصيل

txt

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

خروج الرضع في ورق فويل

يُعرف هذا الورق الحراري، باسم "بطانية الإنقاذ" ويتم صنعها من ورق القصدير لارتدائها لحظة الإنقاذ بينما يصارع الشخص للبقاء على قيد الحياة.

تعرف أيضا ببطانية البقاء على قيد الحياة، وهي قابلة للطي لتصبح صغيرة جدا ومحمولة في الجيب، حتى يصبح من المناسب لفرق الإنقاذ حملها في حقيبة الطوارئ.

تعددت أساميها، بطانية مايلر، أو الطوارئ، أو الأمان، أو الصدمات، وهي خفيفة الوزن وتُصنع من عاكس للحرارة أيضا وبلاستيك مع القصدير المكون الأساسي.

وتم ابتكار بطانية القصدير، او مايلر الحرارية السويسرية الآمنة للطوارئ، في البداية لاصطحابها خلال رحلات الفضاء، أو لاقتنائها خلال الرحلات الخارجية حال التعرض للطوارئ.

أهمية بطانية الإنقاذ

وتتميز بأنها تحتفظ بـ 90% من حرارة الجسم وتمنع الشعور بالمطر والثلج والرطوبة تماما.

يوجد نوعان من هذه البطانيات للاستخدام، الأولى من طبقة سميكة يمكن استخدامها أكثر من مرة، أما البطانيات الأقل ثمنا من مايلر يمكن استخدامها لمرة واحدة او اثنين فقط لسهولة تمزقها.

تتمتع بطانية مايلر بحجب الصوت أيضا، إذا تمت تغطية الرأس بها فإنها تحجب الصوت والضجيج تماما، لكن لا يُنصح باستخدامها أوقات البرق لأنها من المعدن بالتالي من الممكن أن تعمل على إيصال الكهرباء.

إنقاذ الرضع من تحت الأنقاض أخبار زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

ترشيحاتنا

بأسعار مخفضة .. طرح سلع لـ شهر رمضان 2023 بمنافذ زراعة عين شمس

التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية

10 مطالب من الاهالي لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

فيتش: مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بمشاركة دولية واسعة .. افتتاح معرض وملتقى التعليم الفني | صور

الحياة انقلبت رأسا على عقب.. تمديد الطوارئ في نيوزيلندا بسبب الإعصار المدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لا يعرفه الكثيرون.. لماذا يخرج الرضع من تحت الأنقاض في "ورق فويل"

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

5 أبراج تكره النكد...فرفوشة وتحب الحياة| هل أنت منهم؟

قبل تدهور حالة المريض| طريقة سهلة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ