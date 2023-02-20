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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقب انطلاقتها القوية.. قناة الوثائقية تتصدر تريند تويتر

قناة الوثائقية
قناة الوثائقية

انطلقت مساء أمس الأحد، قناة "الوثائقية"، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الوثائقية”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “الوثائقية” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي قناة الوثائقية، كالاتي: 

وقال المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن فكرة القناة الوثائقية كانت منذ عام 2018 بالتقاسم مع صديقى أحمد الدرينى، مضيفا: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة وثائقية مصرية.

 

رئيس القناة: نسعى لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة 

وأضاف شريف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل،  ببرنامج "من مصر “ والمُذاع عبر فضائية “CBC”, اننا نريد استهداف المشاهد المصري والعربي لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة من المشاهدين، ونتمنى أن نقدم تجربة للجميع فى معركة الوعى، بعد أن كان الوعي يتم تقسيمه، ولكن الدولة أولى بروايتها ".

وأوضح شريف قائلا : "هنقدم جرعة وثائقية من إنتاج القناة والشركة المتحدة او من خلال الاعمال خارج سور الشركة المتحدة وإضافة إلى أفلام عالمية حققت نجاح كبير فى العالم.. وهناك أفلام من المملكة المتحدة من النمسا وسويسرا وحاصلة على جوائز تعرض لأول مرة فى المجتمع العربي”. 

تردد قناة الوثائقية

 تبث قناة "الوثائقية" على تردد 12303H / 27500، عبر نايل سات، وتعد أول قناة وثائقية مصرية، يتم إطلاقها لتروى القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التى شهدتها مصر.  

كما لديها مكتبة أفلام تعتبر ركيزة أساسية تضم حوالي 50 فيلمًا تم إنتاجها على مدار 4 سنوات، سوف يتم إتاحتها للجمهور لمشاهدتها، كما سيتم عرض العديد من الأفلام الفائزة بالجوائز العالمية بعد ترجمتها ودبلجتها، حتى يسهل على الجمهور العربي متابعتها.

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