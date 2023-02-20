دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأبناء ببر الوالدين في حياتهما وبعد الممات، وأرشدنا إلى أن الدعاء هو أفضل هدية ووسيلة للبر بالأموات، وبناء عليه فإن دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب هو جل ما ينتظره الأب المتوفي وأسهل عمل للإبن البار، حيث نعيش الآن آخر ساعة في آخر ليلة من رجب، الذي هو من الأشهر الحُرم، التي لا ينبغي لعاقل أن يفوتها، بل علينا المسارعة لاغتنامها لنا ولأحبابنا المتوفين ، من هنا تأتي الحاجة إلى دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب ، والذي به تفي ببعض فضله عليك وتبره وتتبع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب
يعد دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب فرصة ذهبية ثنائية الفضل، للإبن الحي وكذلك للأب المتوفي ، لذا يكثر البحث عنه بآخر ساعة في آخر ليلة من رجب ، ومن أمثلة دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب المأثورة :
- اللهم ارحمه رحمة واسعة وأره مقعده بالفردوس يالله.
- اللهمَّ اجعل أبي من أهل الجنة آمين يا ربّ العالمين".
- "اللهمَّ يا خالق الجنّة أنعم على والدي بالفردوس الأعلى".
- "اللهمَّ ارفع درجة أبي في الجنة وثقّل موازينه".
- "اللهمَّ اجعل أبي من الضاحكين المُستبشرين الغارسين من ثمار جنّتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته يا أرحم الراحمين".
- اللهم أنر قبر أبي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه .
- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة".
- "اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها".
- "اللهمّ املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور".
- "اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السؤال".
- اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء.
- اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته.
- اللهم اجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.
- اللهم اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء.
- اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وارزقه سعادة أبديه في جنتك.
- اللهم إنها آخر ساعة في آخر ليلة من رجب ، فيا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.
- اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.
- اللهم ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء .
- اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.
- اللھم إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له.
- اللهم اكرم نزله ووسع مدخله.
- اللهم اجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
- اللهم في هذه الليلة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
- اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.
- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.
- اللهم أسألك ان ترحم والدي يارب .
- اللهم اجعل جنة الخلد مثواه وأنزل على روحه الأمان والسكينة.
- اللهم ارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.
- اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون.
- اللهم اجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.
- يارب أنر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي .
- اللهم لا تطفىء نور قبر أبي واجعل الجنة أجمل مسكن له.
- اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.
- اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
- يارب كل من انتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية.
- اللهم اجعل أبي في ظل ظليل واجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا.
- اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم.
- اللهم في ختام هذه الليلة المباركة ارحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .
- اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذا الجلال والاكرام.
- اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.