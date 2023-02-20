دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأبناء ببر الوالدين في حياتهما وبعد الممات، وأرشدنا إلى أن الدعاء هو أفضل هدية ووسيلة للبر بالأموات، وبناء عليه فإن دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب هو جل ما ينتظره الأب المتوفي وأسهل عمل للإبن البار، حيث نعيش الآن آخر ساعة في آخر ليلة من رجب، الذي هو من الأشهر الحُرم، التي لا ينبغي لعاقل أن يفوتها، بل علينا المسارعة لاغتنامها لنا ولأحبابنا المتوفين ، من هنا تأتي الحاجة إلى دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب ، والذي به تفي ببعض فضله عليك وتبره وتتبع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب

يعد دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب فرصة ذهبية ثنائية الفضل، للإبن الحي وكذلك للأب المتوفي ، لذا يكثر البحث عنه بآخر ساعة في آخر ليلة من رجب ، ومن أمثلة دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب المأثورة :