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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تستضيف أبطال وصناع "تقدر" لإحياء المسرح المدرسي

أبطال عرض تقدر مع
أبطال عرض تقدر مع صاحبة السعادة

يستعد فريق عمل العرض المسرحي "تقدر"، الذي أقيم في دار الأوبرا ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قناة مدرستنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للظهور في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة DMC، اليوم.

 

ومن المقرر أن تكشف المخرجة بتول عرفة عن كواليس العرض واختيار أبطاله، فيما يتحدث السيناريست مدحت العدل عن كتابته سيناريو "تقدر"، واختيار قصته ومحاوره. 

 

كما يحل خلال الحلقة الأبطال من الشباب وطلاب المدارس، الذين شاركوا في العرض بعدد من الشخصيات التاريخية والرياضية والعلماء.

 

وكشف القائمون على العرض أنه عقب انتهاء الحلقة مع برنامج صاحبة السعادة سيتم إذاعة العرض المسرحي كاملاً على شاشة DMC أحد قنوات المجموعة المتحدة. 

 

شارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، منهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

 

عرض تقدر من تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

 

ويعتبر العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، ونفذ تقنياتها محمود صبري، الحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.

 

 شارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر لدعم مواهبهم في التمثيل.

 

وناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

تقدر عرض تقدر كارول سماحة اسعاد يونس مدحت العدل

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