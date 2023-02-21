| اقل من 1700| تراجع اسعار الذهب ومفاجأة فى عيار 21

يقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية ، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، على مستوى كافة الأعيرة ، بالأخص عياري 21 و18 للمستهلكين اليوم ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 ، لتهبط عن حاجز الـ 1700 جنيه مجددا وتعود إلى 1680 جنيها للبيع في سابقة لم تحدث منذ 10 ديسمبر الماضي تحديدا، فيما سجل 1690 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب



أما سعر الجنيه الذهب فتراجع بشكل قوى من أعلى سعر وهو 15200 جنيه في يناير الماضي ، ليهبط عن 14 ألف جنيه، ويسجل نحو 13520 جنيها اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية



وعند شراء الذهب خاصة الخواتم وغيرها من المشغولات ، يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم ، خاصة سعر عيار 21 بالمصنعية.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 270 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي وهو 1950 جنيها، إذ سجل اليوم 1680 جنيها كأقل سعر.



سعر الذهب مباشر



سعر الذهب مباشر اليوم، يهتم به المقبلين على الشراء قبل الاقدام على هذه الخطوة،، إذ هبطت أسعار الذهب بدون مصنعية، على مستوى كافة الأعيرة، ويبدأ السعر للجرام أقل عيارا وهو عيار 14 ليسجل نحو 1,120 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



سعر الجرام عيار 24



سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 1,931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء : 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14



سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24



بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,842 دولارًا

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم



سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم، يهتم بالتعرف عليها الراغبين في شراء المشغولات، و يتم إضافة نسبة بين 5 إلى 10 % من سعر الجرام على كل جرام.